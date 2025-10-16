ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Puma auf 35 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma vor Zahlen von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Sportartikelherstellers im Sommer habe gezeigt, dass 2025 ein verlorenes Jahr für das Unternehmen sei, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2026 sollte es allerdings gelingen, wieder Gewinne zu verzeichnen./rob/mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
