DAX24.171 ±-0,0%Est505.627 +0,4%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,26 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.595 +0,6%Euro1,1655 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX zurückhaltend -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick
Deutz: Potenzial wird weiter ausgebaut Deutz: Potenzial wird weiter ausgebaut
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Puma auf 35 Euro - 'Buy'

16.10.25 13:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
21,21 EUR -0,22 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma vor Zahlen von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Sportartikelherstellers im Sommer habe gezeigt, dass 2025 ein verlorenes Jahr für das Unternehmen sei, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2026 sollte es allerdings gelingen, wieder Gewinne zu verzeichnen./rob/mf/stk

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
12:46PUMA SE BuyWarburg Research
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:46PUMA SE BuyWarburg Research
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
01.10.2025PUMA SE NeutralUBS AG
18.09.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
18.09.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
18.09.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen