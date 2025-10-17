GNW-News: Die 2025 Chongqing Industrial Ecology Conference for High-Quality Development of Food and Agricultural Product Processing hat stattgefunden; Chinas...
^CHONGQING, China, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 16. Oktober fand die
2025 Chongqing Industrial Ecology Conference for High-Quality Development of
Food and Agricultural Product Processing (Konferenz zur Industrieökologie 2025
in Chongqing für eine hochwertige Entwicklung der Verarbeitung von Lebensmitteln
und Agrarprodukten) statt. Dabei wurde die Liste der 100 besten Premiumprodukte
lokaler Spezialitäten der Stadt für das Jahr 2025 vorgestellt.
Die Bekanntgabe leitet eine neue Phase der Markenbildung für landwirtschaftliche
Spezialitäten aus Chongqing ein und stellt einen wichtigen Schritt für Chongqing
dar, um die Modernisierung der Landwirtschaft voranzutreiben und die Strategie
zur Wiederbelebung des ländlichen Raums zu fördern.
Als wichtiger internationaler Knotenpunkt für den Handel in Zentral- und
Westchina hat Chongqing seine landwirtschaftlichen Spezialitäten durch die
Ausrichtung der Internationalen Landwirtschaftsmesse Westchina (Chongqing) und
die Teilnahme an internationalen Ausstellungen aktiv auf dem Weltmarkt beworben.
Auf der kürzlich veranstalteten 22. Internationalen Landwirtschaftsmesse
Westchina (Chongqing) präsentierten 856 Agrarunternehmen aus 19 Provinzen über
27.000 Produktvarianten, wobei die landwirtschaftlichen Spezialitäten aus
Chongqing bei internationalen Käufern großen Zuspruch fanden.
Laut einem hochrangigen Beamten des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche
Angelegenheiten der Stadt Chongqing ist die Auswahl der 100 besten
Premiumprodukte für die Entwicklung der Agrarmarke Chongqings von zentraler
Bedeutung. Mit strengen Auswahlkriterien und einem langfristigen
Managementkonzept will die Stadt innerhalb von drei Jahren 100 wettbewerbsfähige
Marken für landwirtschaftliche Spezialprodukte fördern.
?Es geht nicht nur darum, qualitativ hochwertige Produkte auszuwählen, sondern
ein Qualitätskontrollsystem für die gesamte Industriekette von der Produktion
bis zum Verkauf aufzubauen", betonte der Beamte.?Durch einheitliche
Markenidentitäten, standardisierte Produktion und marktorientierte Abläufe
werden wir die internationale Anerkennung der landwirtschaftlichen Spezialitäten
aus Chongqing steigern."
Der Sektor?Fengdu Spicy Chicken" ist ein gutes Beispiel dafür. Mit der
Entwicklung der Marke konnten 2024 Umsätze in Höhe von 700 Millionen Yuan
erzielt werden, was einem Wachstum von 27 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Außerdem wurden über 3.000 Arbeitsplätze geschaffen. Bis 2027 soll der Umsatz
auf über 2 Milliarden Yuan steigen.
Mit der Umsetzung des Projektes?Neue Seidenstraße" (Belt and Road Initiative)
und der Ausweitung der Wirtschaftszone Chengdu-Chongqing gewinnt der Agrarsektor
in Chongqing neue Entwicklungsdynamik. Ein zuständiger Beamter des Ausschusses
für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Stadt Chongqing erklärte,
dass die Stadt die angebotsseitige Strukturreform des Agrarsektors weiter
vertiefen, die integrierte Entwicklung in den Bereichen landwirtschaftliche
Produktion, Verarbeitung, Vertrieb und Verkauf fördern und ein international
einflussreiches System für Marken landwirtschaftlicher Erzeugnisse aufbauen
werde.
Mit Blick auf die Zukunft wird Chongqing seine Verbindungen zum globalen Markt
stärken, um mehr hochwertigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen den Weg auf den
Weltmarkt zu ebnen. Parallel dazu soll die traditionelle Landwirtschaft mithilfe
digitaler und intelligenter Technologien modernisiert werden, um sowohl die
Produktionseffizienz als auch die Produktqualität zu verbessern und Verbrauchern
auf der ganzen Welt noch mehr hochwertige Spezialitäten aus Chongqing
anzubieten.
In dieser neuen Ära der globalen Agrarwende setzt Chongqing auf Offenheit und
Innovation, um ein neues Kapitel in der hochwertigen Entwicklung der bergigen
Landwirtschaft zu schreiben und die Erfahrungen Chongqings in die nachhaltige
Entwicklung der globalen Landwirtschaft einzubringen.
Quelle: The 2025 Chongqing Industrial Ecology Conference for High-Quality
Development of Food and Agricultural Product Processing
Kontaktperson: Frau Fu, Tel.: 86-10-63074558.Â°