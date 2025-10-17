GNW-News: Die 2025 Chongqing Industrial Ecology Conference for High-Quality Development of Food and Agricultural Product Processing hat stattgefunden; Chinas...

^CHONGQING, China, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 16. Oktober fand die

2025 Chongqing Industrial Ecology Conference for High-Quality Development of

Food and Agricultural Product Processing (Konferenz zur Industrieökologie 2025

in Chongqing für eine hochwertige Entwicklung der Verarbeitung von Lebensmitteln

und Agrarprodukten) statt. Dabei wurde die Liste der 100 besten Premiumprodukte

lokaler Spezialitäten der Stadt für das Jahr 2025 vorgestellt.

Die Bekanntgabe leitet eine neue Phase der Markenbildung für landwirtschaftliche

Spezialitäten aus Chongqing ein und stellt einen wichtigen Schritt für Chongqing

dar, um die Modernisierung der Landwirtschaft voranzutreiben und die Strategie

zur Wiederbelebung des ländlichen Raums zu fördern.

Als wichtiger internationaler Knotenpunkt für den Handel in Zentral- und

Westchina hat Chongqing seine landwirtschaftlichen Spezialitäten durch die

Ausrichtung der Internationalen Landwirtschaftsmesse Westchina (Chongqing) und

die Teilnahme an internationalen Ausstellungen aktiv auf dem Weltmarkt beworben.

Auf der kürzlich veranstalteten 22. Internationalen Landwirtschaftsmesse

Westchina (Chongqing) präsentierten 856 Agrarunternehmen aus 19 Provinzen über

27.000 Produktvarianten, wobei die landwirtschaftlichen Spezialitäten aus

Chongqing bei internationalen Käufern großen Zuspruch fanden.

Laut einem hochrangigen Beamten des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche

Angelegenheiten der Stadt Chongqing ist die Auswahl der 100 besten

Premiumprodukte für die Entwicklung der Agrarmarke Chongqings von zentraler

Bedeutung. Mit strengen Auswahlkriterien und einem langfristigen

Managementkonzept will die Stadt innerhalb von drei Jahren 100 wettbewerbsfähige

Marken für landwirtschaftliche Spezialprodukte fördern.

?Es geht nicht nur darum, qualitativ hochwertige Produkte auszuwählen, sondern

ein Qualitätskontrollsystem für die gesamte Industriekette von der Produktion

bis zum Verkauf aufzubauen", betonte der Beamte.?Durch einheitliche

Markenidentitäten, standardisierte Produktion und marktorientierte Abläufe

werden wir die internationale Anerkennung der landwirtschaftlichen Spezialitäten

aus Chongqing steigern."

Der Sektor?Fengdu Spicy Chicken" ist ein gutes Beispiel dafür. Mit der

Entwicklung der Marke konnten 2024 Umsätze in Höhe von 700 Millionen Yuan

erzielt werden, was einem Wachstum von 27 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Außerdem wurden über 3.000 Arbeitsplätze geschaffen. Bis 2027 soll der Umsatz

auf über 2 Milliarden Yuan steigen.

Mit der Umsetzung des Projektes?Neue Seidenstraße" (Belt and Road Initiative)

und der Ausweitung der Wirtschaftszone Chengdu-Chongqing gewinnt der Agrarsektor

in Chongqing neue Entwicklungsdynamik. Ein zuständiger Beamter des Ausschusses

für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Stadt Chongqing erklärte,

dass die Stadt die angebotsseitige Strukturreform des Agrarsektors weiter

vertiefen, die integrierte Entwicklung in den Bereichen landwirtschaftliche

Produktion, Verarbeitung, Vertrieb und Verkauf fördern und ein international

einflussreiches System für Marken landwirtschaftlicher Erzeugnisse aufbauen

werde.

Mit Blick auf die Zukunft wird Chongqing seine Verbindungen zum globalen Markt

stärken, um mehr hochwertigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen den Weg auf den

Weltmarkt zu ebnen. Parallel dazu soll die traditionelle Landwirtschaft mithilfe

digitaler und intelligenter Technologien modernisiert werden, um sowohl die

Produktionseffizienz als auch die Produktqualität zu verbessern und Verbrauchern

auf der ganzen Welt noch mehr hochwertige Spezialitäten aus Chongqing

anzubieten.

In dieser neuen Ära der globalen Agrarwende setzt Chongqing auf Offenheit und

Innovation, um ein neues Kapitel in der hochwertigen Entwicklung der bergigen

Landwirtschaft zu schreiben und die Erfahrungen Chongqings in die nachhaltige

Entwicklung der globalen Landwirtschaft einzubringen.

Quelle: The 2025 Chongqing Industrial Ecology Conference for High-Quality

Development of Food and Agricultural Product Processing

Kontaktperson: Frau Fu, Tel.: 86-10-63074558.Â°