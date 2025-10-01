DAX24.001 +0,5%Est505.554 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,3%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.275 +2,2%Euro1,1738 ±0,0%Öl65,71 -2,0%Gold3.883 +0,6%
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag fester

01.10.25 12:06 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 21,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 3,2 Prozent auf 21,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PUMA SE-Aktie bei 21,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 176.126 PUMA SE-Aktien.

Am 11.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 119,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,05 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,96 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

PUMA SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,610 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,096 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,81 EUR.

PUMA SE gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. PUMA SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,67 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,27 Prozent zurück. Hier wurden 1,94 Mrd. EUR gegenüber 2,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Analysten gehen davon aus, dass PUMA SE 2025 einen Verlust in Höhe von -2,686 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
09:26PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:01PUMA SE NeutralUBS AG
18.09.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
18.09.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
18.09.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01PUMA SE NeutralUBS AG
18.09.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
18.09.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
18.09.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:26PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank

