DAX23.994 +0,5%Est505.552 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.221 +2,1%Euro1,1736 ±-0,0%Öl65,77 -1,9%Gold3.881 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
Top News
DHL-Aktie legt zu: Roboter und KI - Innovationszentrum eröffnet DHL-Aktie legt zu: Roboter und KI - Innovationszentrum eröffnet
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.

AKTIEN IM FOKUS: Nike nach starken Zahlen begehrt - Adidas und Puma ziehen mit

01.10.25 12:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
184,30 EUR 4,10 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lululemon Athletica IncShs
150,06 EUR -2,02 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
61,45 EUR 2,39 EUR 4,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
21,80 EUR 0,55 EUR 2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Sportartikelsektor profitieren am Mittwoch auf beiden Seiten des Atlantiks von starken Nike-Zahlen. Die Anteilsscheine des US-Konzerns wurden in New York vorbörslich 3,1 Prozent höher zu 71,92 US-Dollar gehandelt, nachdem im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen worden waren. Davon profitierten auch die Papiere der deutschen Konkurrenten adidas und Puma, die um 2,2 respektive 3,3 Prozent zulegten.

Wer­bung

Die Resultate zeigten, dass der Umbau von Nike Früchte trage. So konnte der weltgrößte Sportartikelhersteller, der seit einiger Zeit unter sinkenden Umsätzen leidet, seine Erlöse nun wieder leicht steigern. Im zuletzt vernachlässigten, aber so wichtigen Großhandelsgeschäft wurden Fortschritte gemacht. Beeinträchtigt werden die Bemühungen jedoch durch die US-Zollpolitik, die nicht nur Nike, sondern die gesamte Branche umtreibt. Die Zölle schlagen auf US-Unternehmen durch, weil viele Produkte in Asien hergestellt werden.

Das Zollthema konnte die verbesserte Anlegerstimmung jedoch vorbörslich nicht bremsen. In Anlehnung an den bekannten Nike-Werbeslogan "Just Do It" titelten die Analysten Randal Konik von Jefferies und Matthew Boss von JPMorgan in ihren Kommentaren mit "Just Buy It". Konik rät den Anlegern, angesichts erfolgreicher Produktstrategien in die Offensive zu gehen. Paul Lejuez von der Citigroup sieht "Fortschritte auf allen Ebenen".

Lejuez und manch anderer mutmaßen allerdings, dass eine Erholung im Wesentlichen bereits eingepreist sei. Denn seit dem Tief seit 2017, das die Nike-Aktien im April mit 52,28 Dollar markiert hatten, ist der Kurs bis zuletzt um ein Drittel gestiegen. Allerdings war der Schwung auch zeitweise schon größer gewesen, denn im Sommer hatten die Papiere in der Spitze auch schon 80 Dollar gekostet und sich dem bisherigen Jahreshoch aus dem Februar genähert. Vom 179-Dollar-Rekord aus dem Jahr 2021 sind die Aktien meilenweit entfernt.

Wer­bung

Was die Auswirkungen auf Adidas und Puma betrifft, wird die Wende bei Nike auch kritisch gesehen. UBS-Experte Robert Krankowski sieht wieder intensivere Diskussionen darüber, wie nachhaltig die Wachstumsdynamik von Adidas vor diesem Hintergrund sein kann. Denn Adidas und Nike sei es in der Vergangenheit nur in etwa einem Drittel der Quartale gelungen, gleichzeitig die Branche abzuhängen. Mit Blick auf Puma könnte die Nike-Stärke den Turnaround erschweren.

Aktien von Lululemon (Lululemon Athletica) konnten derweil vorbörslich nicht von den Nike-Nachrichten profitieren, denn der Kurs des Yoga-Bekleidungsspezialisten gab vorbörslich um ein halbes Prozent nach. Laut dem Analysten Randal Konik vom Analysehaus Jefferies unterstrich Nike die strukturellen Herausforderungen der Branche in China. Vor diesem Hintergrund werde es Lululemon schwer haben, seine ambitionierten Ziele in China zu erreichen./tih/ag/jha/

In eigener Sache

Übrigens: Lululemon Athletica und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
09:26PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:01PUMA SE NeutralUBS AG
18.09.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
18.09.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
18.09.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01PUMA SE NeutralUBS AG
18.09.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
18.09.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
18.09.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:26PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen