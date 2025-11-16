Ausblick: i3 Verticals A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

i3 Verticals A lässt sich am 17.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird i3 Verticals A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass i3 Verticals A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,242 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,65 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 53,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 11,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 60,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,05 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,71 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 212,6 Millionen USD, gegenüber 229,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net