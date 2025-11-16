Ausblick: Aramark legt Quartalsergebnis vor

Aramark gibt am 17.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,641 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 39,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,460 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,84 Prozent auf 5,16 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,000 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 18,63 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 17,40 Milliarden USD waren.

