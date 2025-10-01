DAX23.974 +0,4%Est505.549 +0,3%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,07 +1,4%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.116 +2,0%Euro1,1756 +0,2%Öl65,48 -2,4%Gold3.873 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
Top News
So stuften die Analysten die Infineon-Aktie im vergangenen Monat ein So stuften die Analysten die Infineon-Aktie im vergangenen Monat ein
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.

MÄRKTE EUROPA/Börsen ignorieren Shutdown - DAX steigt über 24.000 Punkte

01.10.25 13:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
183,65 EUR 3,45 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
arGEN-X N.V.
624,20 EUR 13,20 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC
129,55 EUR -3,50 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
28,95 EUR 0,70 EUR 2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biotest AG
43,00 EUR 2,60 EUR 6,44%
Charts|News|Analysen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
44,79 EUR -0,03 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,74 EUR -0,82 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued
36,20 EUR -0,20 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
115,90 EUR 6,90 EUR 6,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
102,64 CHF 2,52 CHF 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
47,30 EUR 0,30 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
277,30 CHF 17,40 CHF 6,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sanofi S.A.
82,44 EUR 2,44 EUR 3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.976,4 PKT 95,7 PKT 0,40%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Europas Börsen drehen trotz des Regierungs-Shutdowns in den USA ins Plus. Nach den Schlagzeilen der vergangenen Tage kommt dieser Schritt aber nicht komplett unerwartet. Das Congressional Budget Office (CBO) schätzt, dass pro Tag eines Regierungsstillstands bis zu 750.000 Bundesangestellte vorübergehend beurlaubt werden. Die für Freitag geplante Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts dürfte damit ausfallen.

Wer­bung

Analysten vermuten aber, dass mit einem längeren Shutdown die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Oktober eher zunehmen dürfte, schon weil ein Stillstand von Behörden und anderen Regierungseinrichtungen das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen dürfte. Das stützt die Börsen. Wie lange sich der Shutdown hinzieht, ist momentan nicht abzusehen. Wie die Deutsche Bank anmerkt, dauerte der längste Shutdown bislang 35 Tage.

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 23.997 Punkte, zeitweise notierte er über 24.000 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent nach oben. Der Euro kommt von den Tageshochs zurück und geht bei rund 1,1730 Dollar um. An den Anleihemärkten bleibt es ruhig. Gold bleibt auf Rekordhoch und notiert mit 3.880 Dollar je Feinunze in Sichtweite der 4.000er-Marke.

Pharmaaktien mit Trump-Plänen gesucht

Die Inflation in der Eurozone ist derweil im September mit 2,2 Prozent wie erwartet gestiegen, während die Kernteuerung stagnierte. Damit dürften sich die Notenbanker der EZB in ihrer Arbeit bestätigt fühlen. Analysten sehen daher zunächst keinen Handlungsbedarf für die Zentralbank.

Wer­bung

Pharma-Aktien legen in Europa im Schnitt um 2,4 Prozent zu, nachdem Präsident Trump Pläne für die Einführung einer staatlichen Website mit dem Namen TrumpRx vorgestellt hat, über die Verbraucher Medikamente direkt von den Herstellern kaufen können. "Die Ankündigung vom Dienstag habe sich zwar speziell auf Pfizer bezogen, könnte aber eine Blaupause für eine breitere Zusammenarbeit zwischen der Pharmaindustrie und der Trump-Regierung darstellen", so Jefferies. Merck gewinnen 5,8 Prozent.

Die Nike-Zahlen zum ersten Geschäftsquartal werden im Handel als leicht positiv für Adidas (+2,2%) gewertet. Das US-Unternehmen hat sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie die Prognosen der Analysten übertroffen. Warburg erwartet starke Drittquartalszahlen von Adidas. Darüber hinaus glauben sie, dass Adidas seine Prognose anheben wird, weil der zollbedingte Gegenwind voraussichtlich geringer ausfallen werde als die bislang in Aussicht gestellten 200 Millionen Euro.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.552,91 +0,4% 22,95 +12,5%

Stoxx-50 4.674,29 +0,9% 41,06 +7,0%

Wer­bung

DAX 23.997,15 +0,5% 116,43 +19,3%

MDAX 30.385,29 +0,4% 117,80 +17,7%

TecDAX 3.663,50 +0,4% 15,04 +5,9%

SDAX 17.027,02 +0,6% 93,91 +23,1%

CAC 7.928,61 +0,4% 32,67 +6,8%

SMI 12.271,88 +1,3% 162,46 +3,5%

ATX 4.694,72 +1,3% 58,71 +26,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,1733 -0,0% 1,1738 1,1744 +13,2%

EUR/JPY 172,59 -0,6% 173,54 173,56 +7,0%

EUR/CHF 0,9364 +0,2% 0,9345 0,9349 -0,4%

EUR/GBP 0,8703 -0,3% 0,8728 0,8727 +5,5%

USD/JPY 147,10 -0,5% 147,87 147,78 -5,5%

GBP/USD 1,3482 +0,3% 1,3447 1,3457 +7,3%

USD/CNY 7,1122 +0,0% 7,1104 7,1108 -1,4%

USD/CNH 7,1281 +0,0% 7,1269 7,1275 -2,8%

AUS/USD 0,6615 +0,1% 0,6611 0,6622 +6,3%

Bitcoin/USD 116.466,95 +2,0% 114.175,95 113.407,55 +20,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,67 61,96 -0,5% -0,29 -12,1%

Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% 0,04 -10,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.879,07 3.856,35 +0,6% 22,72 +46,1%

Silber 47,22 46,66 +1,2% 0,57 +62,5%

Platin 1.348,20 1.344,11 +0,3% 4,09 +55,9%

Kupfer 4,86 4,86 +0,0% 0,00 +18,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2025 07:36 ET (11:36 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: GSK und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
11:26Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
19.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:26Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
18.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
16.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
15.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
10.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
17.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen