Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
STINAG Stuttgart Invest Aktie

13,20 EUR -0,30 EUR -2,22 %
STU
Marktkap. 212,88 Mio. EUR

KGV 36,56 Div. Rendite 3,72%
WKN 731800

ISIN DE0007318008

GBC

STINAG Stuttgart Invest Kaufen

09:14 Uhr
STINAG Stuttgart Invest Kaufen
STINAG Stuttgart Invest AG
13,20 EUR -0,30 EUR -2,22%
GBC Research sieht die STINAG Stuttgart Invest AG im ersten Halbjahr 2025 auf einem stabilen Wachstumspfad. Die Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker verweisen auf steigende Mieterträge, höhere Pachtbeiträge und deutliche Margenzuwächse. Das Kursziel wurde leicht auf 26,55 Euro erhöht, das Rating „Kaufen“ bestätigt.

Im ersten Halbjahr 2025 habe die STINAG Stuttgart Invest AG Umsatzerlöse von 14,26 Mio. Euro erzielt und damit rund 1,5 % mehr als im Vorjahr. Trotz punktueller Erlöslücken aus laufenden Projekten habe sich die Umsatzbasis als widerstandsfähig erwiesen.

Das EBITDA habe sich um 11,7 % auf 10,14 Mio. Euro verbessert, das EBIT um 28,7 % auf 5,94 Mio. Euro. Die Margen seien deutlich gestiegen, und auch das Nachsteuerergebnis habe sich um 46,4 % auf 3,55 Mio. Euro erhöht.

Die Kostenstruktur sei diszipliniert geblieben, während das Finanzergebnis sich nur leicht verschlechtert habe.

GBC-Research habe im Rahmen des DCF-Modells ein Kursziel von 26,55 Euro (zuvor: 26,50 Euro) ermittelt und vergebe weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.09.2025, 9:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 17.09.2025 um 13:30 Uhr fertiggestellt und am 18.09.2025 um 8:00 Uhr erstmals veröffentlicht.


Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden:  https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=90fb34238e5a844149f80bcd53fbae80


Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Analysen zu STINAG Stuttgart Invest AG

09:14 STINAG Stuttgart Invest Kaufen GBC
22.05.25 STINAG Stuttgart Invest Kaufen GBC
14.03.25 STINAG Stuttgart Invest Kaufen GBC
03.09.24 STINAG Stuttgart Invest Kaufen GBC
27.05.24 STINAG Stuttgart Invest Kaufen GBC
mehr Analysen

