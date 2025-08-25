PUMA Aktie
Marktkap. 2,73 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania wertet den möglichen Anteilsverkauf der Familie Pinault leicht positiv. Er erinnerte am Dienstag daran, dass die Anlagestory aktuell ansonsten von schwächelnder Finanzentwicklung und abnehmender Bedeutung der Herzogenauracher im immer härteren Wettbewerb geplagt sei. Eine Veränderung der Besitzverhältnisse könnte laut dem Experten die Wende zum Positiven beschleunigen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Sector Perform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
21,43 €
|Abst. Kursziel*:
-11,34%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
21,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,09%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
