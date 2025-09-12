DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.042 -0,4%Euro1,1764 +0,3%Öl67,44 +0,8%Gold3.679 +1,0%
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

15.09.25 22:32 Uhr
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 befand sich am Montagabend im Aufwärtstrend.

Am Montag kletterte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,84 Prozent auf 24.293,78 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,359 Prozent auf 24.178,60 Punkte an der Kurstafel, nach 24.092,19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 24.173,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.297,34 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 15.08.2025, bei 23.712,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21.631,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19.514,58 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,82 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 24.297,34 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell ASML (+ 6,56 Prozent auf 867,30 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4,49 Prozent auf 251,61 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,30 Prozent auf 251,76 USD), Tesla (+ 3,56 Prozent auf 410,04 USD) und Warner Bros Discovery (+ 3,13 Prozent auf 19,46 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Intuitive Surgical (-3,49 Prozent auf 433,99 USD), Verisk Analytics A (-2,72 Prozent auf 255,08 USD), Microchip Technology (-2,36 Prozent auf 63,17 USD), Paychex (-2,32 Prozent auf 131,97 USD) und PepsiCo (-2,01 Prozent auf 140,64 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 39.617.752 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,682 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

