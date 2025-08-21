DAX 24.305 +0,1%ESt50 5.477 +0,3%Top 10 Crypto 15,72 +0,3%Dow 44.786 -0,3%Nas 21.100 -0,3%Bitcoin 96.661 -0,1%Euro 1,1605 +0,0%Öl 67,79 +0,2%Gold 3.330 -0,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Ausgabenbereitschaft für Sportartikel in den USA sei leicht rückläufig, wobei die Besorgnis über Zölle zunehme, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf Basis eigener Marktumfragen. In China bessere sich die Konsumstimmung. Für Puma seien die Umfragedaten etwas schwächer als jene für Adidas und Nike./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 22:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

