Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Mittwochabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 248,58 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 248,58 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 247,45 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 251,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.619.978 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 253,03 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 1,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 43,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,537 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,600 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 231,17 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 96,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,06 Prozent gesteigert.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,93 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

