Depot offengelegt

Im Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital hat Bill Ackman im zweiten Quartal 2025 einige Anpassungen vorgenommen. Bei einer neuen Position griff die Börsenlegende direkt kräftig zu.

Zum Ende des zweiten Quartals 2025 belief sich der Depotwert von Bill Ackmans Hedgefonds Pershing Square Capital auf rund 13,73 Milliarden US-Dollar. Damit unterliegt der Fonds der Pflicht zur vierteljährlichen Veröffentlichung eines 13F-Formulars bei der US-Börsenaufsicht SEC. Anleger erhalten dadurch Einblicke in die Investmentenscheidungen des Börsenprofis - und der hat im vergangenen Quartal einige Anpassungen bei seinen Beteiligungen vorgenommen.

Ein bekanntes US-Technologieunternehmen, das auch Mitglied der "Magnificent 7" ist, konnte im abgelaufenen Quartal erstmals in das Depot des Starinvestors einziehen. Dabei hat Bill Ackman direkt kräftig zugegriffen: Allein diese Position besaß zum Quartalsende eine Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar.

Das Depot von Pershing Square Capital Management verlassen mussten hingegen die Aktien von Canadian Pacific Kansas City: Ackman veräußerte im zweiten Quartal alle rund 14,8 Millionen Aktien der Eisenbahngesellschaft, in die er erstmals Ende 2021 investiert und die sich im Vorquartal noch auf Platz sechs seiner größten Beteiligungen befunden hatte.

Wie Pershing Square Capital zuletzt genau investiert war, zeigt das folgende Ranking. Es enthält die zehn größten Aktieninvestments von Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025. Stand des Rankings ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.net