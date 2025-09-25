Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 247,21 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 247,21 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 249,42 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 247,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.103.695 Stück.

Bei einem Wert von 256,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). 3,55 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,15 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,537 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 231,17 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96,54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,64 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 28.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Alphabet-Aktie im Minus: Medienstaatsminister Wolfram Weimer sieht Google-KI skeptisch

NVIDIA-Aktie: Rückzug aus direktem Cloud-Wettbewerb - AWS behauptet Marktführerschaft