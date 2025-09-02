DAX 23.679 +0,8%ESt50 5.339 +0,9%Top 10 Crypto 15,69 -0,9%Dow 45.296 -0,6%Nas 21.280 -0,8%Bitcoin 95.636 +0,1%Euro 1,1656 +0,1%Öl 68,00 -1,6%Gold 3.536 +0,1%
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub?
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Alphabet A (ex Google) Aktie

192,68 EUR +11,62 EUR +6,42 %
STU
224,42 USD +11,43 USD +5,37 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 2,21 Bio. EUR

KGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F

ISIN US02079K3059

Symbol GOOGL

JP Morgan Chase & Co.

Alphabet A (ex Google) Overweight

11:31 Uhr
Alphabet A (ex Google) Overweight
Alphabet A (ex Google)
192,68 EUR 11,62 EUR 6,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 232 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das lange erwartete Gerichtsurteil sei deutlich positiver als erwartet für die Alphabet-Tochter Google ausgefallen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Dass der Internetkonzern keine exklusiven Vereinbarungen für die Verbreitung seiner Dienste abschließen darf, sei schon erwartet worden. Google darf andere Unternehmen allerdings weiterhin dafür bezahlen, dass sie seine Dienste vorinstallieren oder prominent platzieren. Anmuth hob zudem hervor, dass Google nicht gezwungen werden sollte, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 260,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 211,35		 Abst. Kursziel*:
23,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 224,42		 Abst. Kursziel aktuell:
15,85%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 238,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

11:31 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
14.08.25 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
28.07.25 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.25 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

