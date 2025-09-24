Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 242,48 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 242,48 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 240,74 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 244,28 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.599.343 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 256,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 5,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 42,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,537 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 231,17 USD an.

Am 23.07.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 96,54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 84,64 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 28.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,93 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie im Minus: Medienstaatsminister Wolfram Weimer sieht Google-KI skeptisch

NVIDIA-Aktie: Rückzug aus direktem Cloud-Wettbewerb - AWS behauptet Marktführerschaft

Aktien von Apple, Google & Co. im Blick: EU-Kommission will Auskunft von US-Tech-Riesen zu Betrug