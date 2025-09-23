DAX23.675 +0,3%ESt505.470 ±-0,0%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.346 +0,1%Nas22.575 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,65 +1,3%Gold3.756 -0,2%
Blick auf Aktienkurs

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

24.09.25 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 248,84 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
212,30 EUR -0,15 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 248,84 USD ab. Bei 248,66 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 251,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.263.950 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 256,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 2,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,53 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,53 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,537 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 231,17 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 96,54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 84,64 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NVIDIA-Aktie: Rückzug aus direktem Cloud-Wettbewerb - AWS behauptet Marktführerschaft

Aktien von Apple, Google & Co. im Blick: EU-Kommission will Auskunft von US-Tech-Riesen zu Betrug

Aktien von Tesla & Alphabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas

In eigener Sache

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

