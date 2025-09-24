Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 244,43 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 244,43 USD ab. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 240,74 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 6.464.191 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 256,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,73 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,53 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 42,51 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,537 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 231,17 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,93 USD je Aktie.

