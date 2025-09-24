DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,4%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin96.007 -0,5%Euro1,1743 ±0,0%Öl69,11 +0,1%Gold3.738 ±0,0%
Teamgröße im Blick: Warum zu große Teams oft scheitern

25.09.25 03:23 Uhr
Effizienzkiller zu große Teams: Diese Probleme treten häufig auf

Ein größeres Team bedeutet nicht automatisch bessere Ideen - oft ist das Gegenteil der Fall, vor allem in frühen Phasen. Wer Innovation fördern will, sollte also lieber klein denken.

Warum große Teams Ideen oft ausbremsen

Varun Mohan, CEO des KI-Startups Windsurf, betont in einem Business Insider Beitrag, dass Teams mit bis zu zehn Mitgliedern bei unbewiesenen Ideen schnell an ihre Grenzen stoßen. Jeder will seinen Input geben, doch oft fehlt es an einer klaren Führung und einheitlichen Richtung. Das Ergebnis: Kommunikationsprobleme, ineffiziente Diskussionen und schließlich ein Verlust an Fokus. Laut Mohan ist ein kleiner, klar ausgerichteter Kern aus drei oder vier profilprägenden Personen meist produktiver als größere Gruppen - selbst wenn das Produkt noch in ganz frühen Stadien steckt.

Wissenschaft bestätigt: Weniger ist disruptiver

Nicht nur im Startup-Umfeld, auch in der Forschung ergibt sich dieselbe Erkenntnis. Langjährig analysierte Studien zeigen, dass kleine, flache Teams häufiger disruptive Innovationen hervorbringen - etwa, weil sie alte Denkmuster durchbrechen und auf tieferliegende Ideen zurückgreifen. Größere Teams hingegen tendieren eher dazu, Bekanntes weiterzuentwickeln - was zwar Fortschritt ermöglicht, aber selten bahnbrechend wirkt, wie aus dem Beitrag von businessinsider.de hervorgeht. Dieser Unterschied wird mit steigender Teamgröße sogar noch ausgeprägter.

"Two Pizza Teams" bei Amazon

Amazon verfolgt das Konzept der "Two-Pizza-Teams": Kein Team darf so groß sein, dass es nicht mit zwei Pizzen satt wird - üblicherweise weniger als zehn Personen. Laut Jeff Bezos fördern kompakte Teams kurze Kommunikationswege, mehr Fokus und schnelle Entscheidungen - alles entscheidend für kontinuierliche Innovation. Interne Studien zeigen zudem, dass diese Einheiten durch klare Verantwortlichkeiten und hohe Autonomie besonders agil und innovationsfreudig agieren, wie das Unternehmen berichtet.

Klein denken, groß handeln

Große Teams sind nicht automatisch besser - gerade bei neuen Ideen können sie eher hinderlich sein. Wer innovative Projekte vorantreiben will, sollte auf kleine, klare Einheiten und flache Entscheidungswege setzen. Studien und Beispiele aus der Praxis zeigen: Weniger kann mehr sein, wenn es darum geht, echte Innovation zu schaffen, wie es abschließend heißt.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Rawpixel.com / Shutterstock.com, nd3000 / Shutterstock.com

