Profil
Aktienkurs aktuell

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Abend zu

26.09.25 20:24 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Abend zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 246,55 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 246,55 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 249,42 USD. Bei 247,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.121.301 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,00 USD) erklomm das Papier am 20.09.2025. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 3,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,537 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 231,17 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 96,54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 84,64 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 28.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,93 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Alphabet-Aktie im Minus: Medienstaatsminister Wolfram Weimer sieht Google-KI skeptisch

NVIDIA-Aktie: Rückzug aus direktem Cloud-Wettbewerb - AWS behauptet Marktführerschaft

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
