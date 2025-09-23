DAX23.642 +0,5%ESt505.477 +0,6%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1807 +0,1%Öl66,87 +0,5%Gold3.785 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Evelyn Palla tritt Vorstandsvorsitz der Deutschen Bahn am 1. Oktober an

23.09.25 11:44 Uhr

DOW JONES--Die designierte neue Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, tritt ihren Posten bereits in einer Woche an. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG berief Palla mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 zur Vorstandsvorsitzenden, wie der Staatskonzern mitteilte. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hatte die Personalie im Rahmen seiner "Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene" bereits offiziell angekündigt.

Wer­bung

Umsetzen soll die neue Agenda nun Palla, derzeit noch Vorständin für Regionalverkehr bei der Deutschen Bahn. Sie tritt die Nachfolge von Richard Lutz an, der zum 30. September im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Unternehmen ausscheidet. Das Bundesverkehrsministerium hatte im August angekündigt, dass Lutz als Bahn-Chef vorzeitig abgelöst werde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 05:45 ET (09:45 GMT)