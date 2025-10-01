ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nike auf 100 Dollar - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 93 auf 100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Sportartikelkonzern gehe in die Offensive, schrieb Analyst Matthew Boss am Mittwoch nach den Zahlen. In Anlehnung an seine frühere Einschätzung aus dem Juli und an den bekannten Nike-Werbeslogan "Just Do It" lautet sein Rat für Anleger: "Just Buy It"./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:11 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
