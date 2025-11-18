Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Index-Performance im Fokus

Mit dem NASDAQ Composite ging es zum Handelsende abwärts.

Zum Handelsende gab der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,21 Prozent auf 22.432,85 Punkte nach. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,626 Prozent tiefer bei 22.565,90 Punkten, nach 22.708,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22.231,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22.643,01 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 22.679,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21.629,77 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 18.791,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,35 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 24.019,99 Punkte. 14.784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Commercial Vehicle Group (+ 10,63 Prozent auf 1,67 USD), Cogent Communications (+ 7,08 Prozent auf 19,81 USD), Americas Car-Mart (+ 5,97 Prozent auf 18,99 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,82 Prozent auf 206,80 USD) und Lattice Semiconductor (+ 4,81 Prozent auf 64,70 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Ceva (-14,50 Prozent auf 20,16 USD), Nice Systems (-12,58 Prozent auf 105,65 USD), Ultralife Batteries (-8,84 Prozent auf 5,05 USD), Neogen (-7,79 Prozent auf 5,92 USD) und Dorel Industries (-6,72 Prozent auf 1,18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 67.323.106 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,982 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net