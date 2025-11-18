DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin80.138 +0,9%Euro1,1582 -0,1%Öl64,80 +1,2%Gold4.068 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
ETFs vs. Indexfonds: Worin unterscheiden sie sich eigentlich? Was Anleger wissen müssen. ETFs vs. Indexfonds: Worin unterscheiden sie sich eigentlich? Was Anleger wissen müssen.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Fokus

Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

18.11.25 22:32 Uhr
Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter | finanzen.net

Mit dem NASDAQ Composite ging es zum Handelsende abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
18,99 USD 1,07 USD 5,97%
Charts|News|Analysen
Ceva Inc.
18,60 EUR -2,60 EUR -12,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
16,60 EUR 1,40 EUR 9,21%
Charts|News|Analysen
Commercial Vehicle Group Inc.
1,27 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dorel Industries Inc.
1,09 EUR 0,06 EUR 5,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lattice Semiconductor Corp.
53,22 EUR -1,98 EUR -3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Neogen Corp.
5,45 EUR -0,05 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
92,50 EUR -22,50 EUR -19,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,02 EUR -3,98 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
191,42 EUR 4,78 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
182,70 EUR 14,70 EUR 8,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ultralife Batteries Inc.
4,32 EUR -0,39 EUR -8,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
13,90 EUR -0,80 EUR -5,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.432,9 PKT -275,2 PKT -1,21%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende gab der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,21 Prozent auf 22.432,85 Punkte nach. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,626 Prozent tiefer bei 22.565,90 Punkten, nach 22.708,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22.231,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22.643,01 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 22.679,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21.629,77 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 18.791,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,35 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 24.019,99 Punkte. 14.784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Commercial Vehicle Group (+ 10,63 Prozent auf 1,67 USD), Cogent Communications (+ 7,08 Prozent auf 19,81 USD), Americas Car-Mart (+ 5,97 Prozent auf 18,99 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,82 Prozent auf 206,80 USD) und Lattice Semiconductor (+ 4,81 Prozent auf 64,70 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Ceva (-14,50 Prozent auf 20,16 USD), Nice Systems (-12,58 Prozent auf 105,65 USD), Ultralife Batteries (-8,84 Prozent auf 5,05 USD), Neogen (-7,79 Prozent auf 5,92 USD) und Dorel Industries (-6,72 Prozent auf 1,18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 67.323.106 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,982 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Ceva und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Americas Car-Mart

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Americas Car-Mart

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA OutperformBernstein Research
17.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA OutperformBernstein Research
17.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen