Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagabend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 63,02 USD ab.

Die Nike-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 63,02 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 62,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,97 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.164.581 Nike-Aktien.

Bei 82,44 USD markierte der Titel am 27.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 20,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 USD belaufen. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 84,50 USD.

Nike veröffentlichte am 30.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,70 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 11,73 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,61 Mrd. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

