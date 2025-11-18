Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 62,51 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 62,51 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 61,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,40 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 679.540 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,44 USD. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 24,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Mit einem Kursverlust von 16,37 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,56 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,57 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,50 USD.

Am 30.09.2025 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,73 Mrd. USD im Vergleich zu 11,61 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2026 1,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

