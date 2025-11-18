DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.547 -0,7%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1584 -0,1%Öl65,01 +1,5%Gold4.075 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagabend um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagabend um die Kurse der Rohstoffe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nike im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

18.11.25 20:23 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 62,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
54,08 EUR -0,13 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 62,51 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 61,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,40 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 679.540 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,44 USD. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 24,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Mit einem Kursverlust von 16,37 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,56 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,57 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,50 USD.

Am 30.09.2025 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,73 Mrd. USD im Vergleich zu 11,61 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2026 1,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor einem Jahr bedeutet

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften

In eigener Sache

Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike NeutralUBS AG
01.10.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen