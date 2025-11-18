DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.430 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.066 +0,5%
Kursentwicklung

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Nachmittag ins Minus

18.11.25 16:08 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 61,93 USD abwärts.

Die Nike-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 61,93 USD. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 61,90 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,40 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 263.521 Stück gehandelt.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,44 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,57 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,56 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,50 USD für die Nike-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 30.09.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,73 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
