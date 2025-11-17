DAX23.556 -1,3%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 -0,5%Nas22.828 -0,3%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag im Minus

17.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 62,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
54,30 EUR -1,35 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,4 Prozent auf 62,65 USD ab. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,57 USD nach. Bei 62,97 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 522.753 Nike-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 82,44 USD. 31,58 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Mit Abgaben von 16,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,55 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,57 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,50 USD je Nike-Aktie aus.

Am 30.09.2025 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 11,73 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,61 Mrd. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
