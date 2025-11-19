DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -5,2%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.537 -2,0%Euro1,1585 ±0,0%Öl64,63 -0,3%Gold4.090 +0,5%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen am Abend -- DAX-Korrektur dürfte sich fortsetzen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Ottobock, DEUTZ im Fokus
DAX aktuell

Korrektur beim DAX soll sich fortsetzten: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Zahlen am Abend

19.11.25 07:22 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - Jahresendrally futsch? DAX mit weiterer Korrektur erwartet - Warten auf NVIDIA-Zahlen | finanzen.net

Anleger am heimischen Aktienmarkt sollen zur Wochenmitte nach unten tendieren: Damit rückt die 23.000-Punkte-Marke in den Fokus.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.180,5 PKT -410,0 PKT -1,74%
Charts|News|Analysen

Der DAX wird zur Wochenmitte erneut im Minus erwartet. Am Mittwoch stieg er bereits tiefrot ein und stand auch anschließend klar im Minus. Stellenweise kam er dabei auch der 23.000-Punkte-Marke sehr nah. Er verabschiedete sich 1,74 Prozent niedriger bei 23.180,53 Punkten.
Damit stand der DAX erstmals seit April wieder unter seiner 200-Tage-Durchschnittslinie, die ein beliebter Indikator für den längerfristigen Trend ist. Ein Tagesschluss darunter würde die Lage aus Sicht der Experten von Index Radar weiter eintrüben und den Weg abwärts Richtung 23.000-Punkte-Marke freigeben.

DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

In der Vorwoche hatte es noch so ausgesehen, als ob der Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten wieder angelaufen würde. Inzwischen sichern die Anleger aber immer mehr ihre Gewinne. Der DAX liegt 2025 immerhin weiter 18 Prozent im Plus.

Was Anleger umtreibt

Am Dienstagnachmittag war der DAX zeitweise bereits bis auf 23.085 Punkte gefallen. Letztlich schaffte er es jedoch knapp, seine exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie zu halten. Hier bahnt sich nun ein neuer Test an. Die Linie wird als Indikator für den langfristigen Trend viel beachtet. Unter die einfach berechnete 200-Tage-Linie war der DAX tags zuvor bereits gefallen - erstmals seit der heftigen Zwischenkorrektur im April.

Die Stimmung am Aktienmarkt hat sich zuletzt rasant eingetrübt. Noch vor einer Woche hatte es so ausgesehen, als ob der DAX wieder seinen Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten anläuft. Der Dow Jones Industrial Average (Dow Jones Industrial) lief bereits auf einen Höchststand vor. Plötzlich dominierten aber Zinssorgen das Gemüt.
Zweifel daran, ob die US-Notenbank die Zinsen im Dezember nochmals senken wird, trieben die Anleger zu Gewinnmitnahmen bei Aktien und Käufen von Anleihen. Der Bund-Future, der eine fiktive Bundesanleihe mit 10-jähriger Laufzeit widerspiegelt, knackte inzwischen seinen Korrekturtrend seit Juni.

Enorme Bedeutung für den weiteren Aktienmarkttrend hat am späten Abend deutscher Zeit wohl der Quartalsbericht des KI-Riesen NVIDIA. Zum einen, weil gerade Wachstumswerte zinssensitiv sind. Und zum anderen, weil die Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas Künstliche Intelligenz zuletzt ohnehin immer stärker infrage gestellt wurden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

