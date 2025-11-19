DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -1,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.773 -1,7%Euro1,1588 +0,1%Öl64,63 -0,3%Gold4.089 +0,5%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen am Abend -- DAX-Korrektur dürfte sich fortsetzen
Lambda erweitert seine Rolle im Rennen um KI-Rechenleistung Lambda erweitert seine Rolle im Rennen um KI-Rechenleistung
SMA Solar-Aktie: Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 39 Euro SMA Solar-Aktie: Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 39 Euro
Trading Idee

Trading Idee: DAX - Korrekturtief wohl nahe

19.11.25 08:00 Uhr

Der DAX musste am Vortag weitere Verluste hinnehmen und rutschte wie erwartet noch etwas tiefer ab, wobei ein bisheriges Verlaufstief bei 23.080 Punkten markiert wurde. Damit konnte die wichtige Unterstützungszone um 23.000 Punkte bislang verteidigt werden.

Das Verlaufstief der aktuellen Korrektur dürfte nun kurz bevorstehen oder möglicherweise bereits mit dem gestrigen Tagestief erreicht worden sein. In der Folge ist eher mit einer erneuten Aufwärtsbewegung zu rechnen, bei der die nächsten Zielmarken bei 24.000 und 24.500 Punkten liegen. Ein Anstieg über 24.500 Punkte hinaus würde weiteres Potenzial bis 24.850 und 25.000 Punkte eröffnen. Der Fear-Greed-Index von CNN notiert aktuell nur noch bei 11 Punkten (Vortag: 10 Punkte) im Quantil Extreme Fear, was auf Panik am Aktienmarkt hindeutet und da der Fear-Greed-Index als Kontraindikator dient zugleich ein Long-Signal darstellt. Zumal die Saisonalität im November und Dezember in der Regel ebenfalls bullisch ist. Jedoch sollte nach dem erwarteten erneuten Hochlauf bis 24.500/25.000 Punkte im DAX in der Folge mit einer stärkeren Korrektur gerechnet werden.

Trading Idee: DAX Tageschart

Fazit:

Es bieten sich kleine Long-Positionen auf den DAX im Bereich von 23.000/23.200 Punkte an. Dazu könnte ein Turbo-Long der UBS (UJ5SPT) erwogen werden. Das Kursziel für diese Long-Strategie liegt bei 24.500 Punkten (wobei der Turbo Call bei einem Preis von etwa €35,78 notieren würde). Der Stopp-Loss könnte bei 22.900 Punkten gesetzt werden (entsprechend ca. €22,78 für den Turbo Call), wobei dieser Stopp zügig nachgezogen werden sollte, sobald die Position in den Gewinn läuft.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX
BasiswertDAX (ISIN: DE0008469008)
ProduktgattungTurbo Call
EmittentUBS
ISIN/WKN HebelproduktDE000UJ5SPT3 / UJ5SPT
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)22,34/22,35€ (19.11.2025, 08:00 Uhr)
Basispreis variabel20.931,70 Punkte
Knock-out-Schwelle20.931,70 Punkte
Hebel9,93
Abstand zum Knock-out9,60%
Stop-Loss Call22,78€
Ziel Call35,78€ (+57,00%)

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

