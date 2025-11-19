Trading Idee: DAX - Korrekturtief wohl nahe

Trading Idee

Der DAX musste am Vortag weitere Verluste hinnehmen und rutschte wie erwartet noch etwas tiefer ab, wobei ein bisheriges Verlaufstief bei 23.080 Punkten markiert wurde. Damit konnte die wichtige Unterstützungszone um 23.000 Punkte bislang verteidigt werden.

Das Verlaufstief der aktuellen Korrektur dürfte nun kurz bevorstehen oder möglicherweise bereits mit dem gestrigen Tagestief erreicht worden sein. In der Folge ist eher mit einer erneuten Aufwärtsbewegung zu rechnen, bei der die nächsten Zielmarken bei 24.000 und 24.500 Punkten liegen. Ein Anstieg über 24.500 Punkte hinaus würde weiteres Potenzial bis 24.850 und 25.000 Punkte eröffnen. Der Fear-Greed-Index von CNN notiert aktuell nur noch bei 11 Punkten (Vortag: 10 Punkte) im Quantil Extreme Fear, was auf Panik am Aktienmarkt hindeutet und da der Fear-Greed-Index als Kontraindikator dient zugleich ein Long-Signal darstellt. Zumal die Saisonalität im November und Dezember in der Regel ebenfalls bullisch ist. Jedoch sollte nach dem erwarteten erneuten Hochlauf bis 24.500/25.000 Punkte im DAX in der Folge mit einer stärkeren Korrektur gerechnet werden.

Es bieten sich kleine Long-Positionen auf den DAX im Bereich von 23.000/23.200 Punkte an. Dazu könnte ein Turbo-Long der UBS (UJ5SPT) erwogen werden. Das Kursziel für diese Long-Strategie liegt bei 24.500 Punkten (wobei der Turbo Call bei einem Preis von etwa €35,78 notieren würde). Der Stopp-Loss könnte bei 22.900 Punkten gesetzt werden (entsprechend ca. €22,78 für den Turbo Call), wobei dieser Stopp zügig nachgezogen werden sollte, sobald die Position in den Gewinn läuft.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Turbo Call Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UJ5SPT3 / UJ5SPT Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 22,34/22,35€ (19.11.2025, 08:00 Uhr) Basispreis variabel 20.931,70 Punkte Knock-out-Schwelle 20.931,70 Punkte Hebel 9,93 Abstand zum Knock-out 9,60% Stop-Loss Call 22,78€ Ziel Call 35,78€ (+57,00%)

