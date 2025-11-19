DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin77.904 -2,8%Euro1,1589 +0,1%Öl64,74 -0,1%Gold4.093 +0,6%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Nestlé-Aktie: Schweizer Konzernriese darf Perrier-Mineral in Frankreich vorerst weiter verkaufen Nestlé-Aktie: Schweizer Konzernriese darf Perrier-Mineral in Frankreich vorerst weiter verkaufen
SMA Solar-Aktie: Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 39 Euro SMA Solar-Aktie: Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 39 Euro
DAX-FLASH: Aktienmarkt weiter im Korrekturmodius vor Nvidia-Zahlen am Abend

19.11.25 06:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.180,5 PKT -410,0 PKT -1,74%
Charts|News|Analysen
Dow Jones 30 Industrial
46.091,7 PKT -498,5 PKT -1,07%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Konzerns Nvidia bleiben die Anleger auch im DAX weiter defensiv. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn wieder 0,3 Prozent tiefer auf 23.114 Punkte.

Wer­bung

Am Dienstagnachmittag war der Dax zeitweise bereits bis auf 23.085 Punkte gefallen. Letztlich schaffte er es jedoch knapp, seine exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie zu halten. Hier bahnt sich nun ein neuer Test an. Die Linie wird als Indikator für den langfristigen Trend viel beachtet. Unter die einfach berechnete 200-Tage-Linie war der Dax tags zuvor bereits gefallen - erstmals seit der heftigen Zwischenkorrektur im April.

Die Stimmung am Aktienmarkt hat sich zuletzt rasant eingetrübt. Noch vor einer Woche hatte es so ausgesehen, als ob der Dax wieder seinen Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten anläuft. Der Dow Jones Industrial Average (Dow Jones Industrial) lief bereits auf einen Höchststand vor. Plötzlich dominierten aber Zinssorgen das Gemüt.

Zweifel daran, ob die US-Notenbank die Zinsen im Dezember nochmals senken wird, trieben die Anleger zu Gewinnmitnahmen bei Aktien und Käufen von Anleihen. Der Bund-Future, der eine fiktive Bundesanleihe mit 10-jähriger Laufzeit widerspiegelt, knackte inzwischen seinen Korrekturtrend seit Juni.

Wer­bung

Enorme Bedeutung für den weiteren Aktienmarkttrend hat am späten Abend deutscher Zeit wohl der Quartalsbericht des KI-Riesen NVIDIA. Zum einen, weil gerade Wachstumswerte zinssensitiv sind. Und zum anderen, weil die Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas Künstliche Intelligenz zuletzt ohnehin immer stärker infrage gestellt wurden./ag/zb

