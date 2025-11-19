DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,2%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.537 -2,0%Euro1,1585 ±0,0%Öl64,63 -0,3%Gold4.086 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen am Abend -- DAX-Korrektur dürfte sich fortsetzen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Ottobock, DEUTZ im Fokus
Top News
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen? NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf Nvidia-Zahlen

19.11.25 07:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.180,5 PKT -410,0 PKT -1,74%
Charts|News|Analysen
Dow Jones 30 Industrial
46.091,7 PKT -498,5 PKT -1,07%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Konzerns Nvidia bleiben die Anleger auch im DAX defensiv. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 23.114 Punkte. Am Dienstagnachmittag war der Dax zeitweise bereits bis auf 23.085 Punkte gefallen. Letztlich schaffte er es jedoch knapp, seine exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie zu halten. Hier bahnt sich nun ein neuer Test an. Die Linie wird als Indikator für den langfristigen Trend viel beachtet. Unter die einfach berechnete 200-Tage-Linie war der Dax tags zuvor bereits gefallen - erstmals seit der heftigen Zwischenkorrektur im April. Die Stimmung am Aktienmarkt hat sich zuletzt rasant eingetrübt. Noch vor einer Woche hatte es so ausgesehen, als ob der Dax wieder seinen Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten anläuft. Der Dow Jones Industrial Average (Dow Jones Industrial) lief bereits auf einen Höchststand vor. Plötzlich dominierten aber Zinssorgen das Gemüt.

USA: - DEUTLICH IM MINUS - Die Unsicherheit unter Investoren über die Lage der Wirtschaft der Vereinigten Staaten und die Geldpolitik der Notenbank Fed hat am Dienstag die US-Börsen weiter nach unten gedrückt. Der Dow Jones Industrial verlor 1,07 Prozent auf 46.091,74 Zähler und fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober. Erst am Mittwoch vergangener Woche hatte der Dow ein Rekordhoch erreicht. Von diesem Rekordhoch hat der Dow mittlerweile fast 5 Prozent eingebüßt. Der marktbreite S&P 500 gab am Dienstag um 0,83 Prozent auf 6.617,32 Punkte nach. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,20 Prozent auf 24.503,10 Zähler und damit wie beim Dow auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober abwärts.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,2 Prozent. Für den CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen ging es um 0,3 Prozent nach oben, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 0,6 Prozent sank.

Wer­bung

^

DAX 23180,53 -1,74%

XDAX 23189,14 -1,19%

EuroSTOXX 50 5534,71 -1,88%

Stoxx50 4714,79 -1,52%

DJIA 46091,74 -1,07%

S&P 500 6617,32 -0,83%

NASDAQ 100 24503,10 -1,20%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,77 +0,04%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1591 0,09%

USD/Yen 155,35 -0,11%

Euro/Yen 180,07 -0,03%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 90.385 -2,72%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 64,74 -0,15 USD

WTI 60,62 -0,13 USD

°

/mis

Mehr zum Thema DAX 40

08:00Mittwochshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - Zahlen von NVIDIA und Palo Alto Networks im Blick
07:31Egypt Air schließt Leasingvertrag mit BOC für drei Airbus A350
07:30dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf Nvidia-Zahlen
07:22Korrektur beim DAX soll sich fortsetzten: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Zahlen am Abend
07:03Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen am Abend -- DAX-Korrektur dürfte sich fortsetzen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Ottobock, DEUTZ im Fokus
06:41DAX-FLASH: Aktienmarkt weiter im Korrekturmodius vor Nvidia-Zahlen am Abend
05:35EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
03:36Volkswagen pares India EV development costs amid hunt for a partner
mehr