DAX23.301 +0,5%Est505.564 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,42 -3,0%Nas22.730 +1,3%Bitcoin79.264 -1,1%Euro1,1557 -0,2%Öl62,98 -2,8%Gold4.123 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Tesla A1CX3T SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street erholt -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

Weltbank: Zu geringe Gesundheitsausgaben in armen Ländern

19.11.25 15:35 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In Niedriglohnländern wie Mali, Äthiopien und Uganda wird für die Gesundheit von Menschen nach Angaben der Weltbank deutlich zu wenig Geld ausgegeben. In der Mitte betrug der Jahreswert pro Kopf 2024 rund 17 US-Dollar (14,67 Euro) - weniger als ein Drittel des geschätzten erforderlichen Mindestbetrags von 60 Dollar, wie aus einem neuen Bericht der Weltbank hervorgeht. Der Mindestwert wäre für eine grundlegende Gesundheitsversorgung nötig.

Wer­bung

Zugleich warnte das Institut mit Sitz in Washington davor, dass die Gesundheitsausgaben bei einer Vielzahl der Staaten bis zum Ende des Jahrzehnts zurückgehen könnten. Die Gesundheitsausgaben setzen sich aus Regierungsgeldern und Entwicklungshilfen zusammen.

In Ländern mit unterem mittlerem Einkommen - dazu zählen nach Angaben der Weltbank Staaten wie Indien, Pakistan, Vietnam, die Salomon-Inseln - lag der Median der Ausgaben bei knapp 47 Dollar. Die Weltbank rechnet hier mit einem Minimum von etwa 90 Dollar. Auch diesen Ländern droht nach Weltbank-Schätzungen ein Rückgang der Gesundheitsausgaben, weil die internationale Entwicklungshilfe zuletzt zurückgefahren wurde. So hatten neben den USA, die ihre Gelder drastisch gekürzt hatten, auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien Einsparungen angekündigt.

Die Weltbank sieht den Zugang zu einer grundlegenden Gesundheitsversorgung als einen Haupttreiber für wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung neuer Arbeitsplätze./ngu/DP/jha