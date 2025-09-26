NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.930 Pkt - Adidas und Puma reagieren nicht auf Nike-Zahlen
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Auch am Dienstag verlief der nachbörsliche Handel in ruhigen Bahnen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien erneut recht niedrig gewesen. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben, so der Teilnehmer weiter. Die Aktien von Adidas und Puma reagierten zunächst nicht auf die veröffentlichten Zahlen von Nike für das erste Geschäftsquartal.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.930 23.881 +0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/
(END) Dow Jones Newswires
September 30, 2025 16:24 ET (20:24 GMT)
