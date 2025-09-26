NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.930 Pkt - Adidas und Puma reagieren nicht auf Nike-Zahlen

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Auch am Dienstag verlief der nachbörsliche Handel in ruhigen Bahnen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien erneut recht niedrig gewesen. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben, so der Teilnehmer weiter. Die Aktien von Adidas und Puma reagierten zunächst nicht auf die veröffentlichten Zahlen von Nike für das erste Geschäftsquartal.

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung