NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.930 Pkt - Adidas und Puma reagieren nicht auf Nike-Zahlen

30.09.25 22:24 Uhr
DOW JONES--Auch am Dienstag verlief der nachbörsliche Handel in ruhigen Bahnen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien erneut recht niedrig gewesen. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben, so der Teilnehmer weiter. Die Aktien von Adidas und Puma reagierten zunächst nicht auf die veröffentlichten Zahlen von Nike für das erste Geschäftsquartal.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.930 23.881 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 16:24 ET (20:24 GMT)

mehr Analysen