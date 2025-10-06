DAX 24.241 -1,5%ESt50 5.531 -1,7%MSCI World 4.270 -1,6%Top 10 Crypto 15,90 -3,9%Nas 22.486 -2,3%Bitcoin 101.358 -3,7%Euro 1,1602 +0,3%Öl 62,71 -3,9%Gold 3.992 +0,4%
BASF Aktie

42,34 EUR -0,57 EUR -1,33 %
STU
Marktkap. 38,57 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Jefferies & Company Inc.

BASF Hold

19:06 Uhr
BASF Hold
BASF
42,34 EUR -0,57 EUR -1,33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach dem Verkauf eines Mehrheitsanteils seiner Lacksparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Da BASF 40 Prozent am Unternehmen behalte, bedeute dies, dass der Chemiekonzern an allen späteren Aufwärtstrends teilhaben könne, sollte das Geschäft aufgespalten und an Branchenunternehmen veräußert werden, kommentierte Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Hold

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
43,45 €		 Abst. Kursziel*:
3,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
42,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,28%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

19:06 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.25 BASF Outperform Bernstein Research
06.10.25 BASF Kaufen DZ BANK
03.10.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 BASF Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

dpa-afx Käufer gefunden BASF-Aktie profitiert: Verkauf der Lacke-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle BASF-Aktie profitiert: Verkauf der Lacke-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 45 Euro
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Boden
dpa-afx ROUNDUP: BASF verkauft Lack-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle
Dow Jones BASF verkauft 60 Prozent des Lackgeschäfts für 5,8 Mrd Euro an Carlyle
finanzen.net Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell
finanzen.net BASF Aktie News: BASF gewinnt am Freitagmittag an Boden
finanzen.net BASF Aktie News: BASF verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau
Financial Times Carlyle nears €7bn deal for BASF unit
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- X-ELIO/
PR Newswire X-ELIO powers on Texas solar-and-storage plant that will supply BASF Freeport operations
Zacks BASF to Launch Next-Gen Keropur Gasoline Additive Series
Zacks BASF Achieves Major Milestone: First CAM Is Delivered to WELION
EQS Group EQS-PVR: BASF SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks BASF to Showcase VALERAS & New Additive Solutions at K 2025
EQS Group EQS-PVR: BASF SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
