BASF Aktie
Marktkap. 38,57 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach dem Verkauf eines Mehrheitsanteils seiner Lacksparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Da BASF 40 Prozent am Unternehmen behalte, bedeute dies, dass der Chemiekonzern an allen späteren Aufwärtstrends teilhaben könne, sollte das Geschäft aufgespalten und an Branchenunternehmen veräußert werden, kommentierte Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Hold
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
43,45 €
|Abst. Kursziel*:
3,57%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
42,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,28%
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
|Ø Kursziel:
47,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
