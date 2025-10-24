BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Freitagmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 43,60 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 43,60 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,50 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 900.121 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Gewinne von 26,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 16,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,22 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 0,48 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Mit einem Umsatz von 15,77 Mrd. EUR, gegenüber 16,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,12 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 29.10.2025 gerechnet. BASF dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,52 EUR je Aktie.

