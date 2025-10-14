ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt BASF auf 'Sell' und Ziel auf 37 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat BASF von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 37 Euro gesenkt. Der Chemiekonzern befinde sich in der unglücklichen Lage, dass das gute Portfoliomanagement aufgrund ungünstiger konjunktureller Rahmenbedingungen kaum Wirkung zeigt, um den Aktienkurs anzukurbeln, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält die Konsensschätzungen für zu hoch und reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/bek

