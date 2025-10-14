ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt BASF auf 'Sell' und Ziel auf 37 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat BASF von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 37 Euro gesenkt. Der Chemiekonzern befinde sich in der unglücklichen Lage, dass das gute Portfoliomanagement aufgrund ungünstiger konjunktureller Rahmenbedingungen kaum Wirkung zeigt, um den Aktienkurs anzukurbeln, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält die Konsensschätzungen für zu hoch und reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|13.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen