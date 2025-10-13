DAX24.351 +0,5%Est505.556 +0,4%MSCI World4.271 +0,8%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.549 +1,6%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,68 +2,6%Gold4.094 +1,9%
Aktie im Blick

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Aufwind

13.10.25 16:08 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von BASF zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,76 EUR 0,36 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 42,53 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,01 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 767.921 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. 29,46 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,78 EUR.

Am 11.07.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie profitiert: Verkauf der Lacke-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

BASF-Aktie dennoch schwächer: Bernstein Research bescheinigt Outperform

