Notierung im Blick

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittag

13.10.25 12:04 Uhr
BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittag

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 42,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,71 EUR 0,31 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 42,80 EUR. Bei 43,01 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,69 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 410.256 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 28,64 Prozent wieder erreichen. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 12,62 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,78 EUR an.

Am 11.07.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie profitiert: Verkauf der Lacke-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

BASF-Aktie dennoch schwächer: Bernstein Research bescheinigt Outperform

Nachrichten zu BASF

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
13:36BASF OutperformBernstein Research
10:11BASF HoldWarburg Research
09:16BASF BuyDeutsche Bank AG
08:31BASF OutperformBernstein Research
10.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:36BASF OutperformBernstein Research
09:16BASF BuyDeutsche Bank AG
08:31BASF OutperformBernstein Research
08.10.2025BASF OutperformBernstein Research
06.10.2025BASF KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:11BASF HoldWarburg Research
10.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025BASF NeutralUBS AG
02.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank

