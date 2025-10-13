DAX24.306 +0,3%Est505.554 +0,4%MSCI World4.283 +1,1%Top 10 Crypto15,92 +3,9%Nas22.669 +2,1%Bitcoin99.582 +0,3%Euro1,1571 -0,4%Öl63,57 +2,4%Gold4.095 +1,9%
Rentables DuPont de Nemours-Investment?

S&P 500-Titel DuPont de Nemours-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DuPont de Nemours von vor einem Jahr verloren

13.10.25 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in DuPont de Nemours-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DuPont de Nemours
65,44 EUR 0,44 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem DuPont de Nemours-Papier statt. Der Schlusskurs der DuPont de Nemours-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 86,53 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DuPont de Nemours-Aktie investiert, befänden sich nun 115,567 DuPont de Nemours-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DuPont de Nemours-Papiers auf 73,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.517,28 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,83 Prozent verringert.

Der DuPont de Nemours-Wert an der Börse wurde auf 30,83 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: DuPont de Nemours und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

