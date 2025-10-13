S&P 500-Titel DuPont de Nemours-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DuPont de Nemours von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Investment in DuPont de Nemours-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem DuPont de Nemours-Papier statt. Der Schlusskurs der DuPont de Nemours-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 86,53 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DuPont de Nemours-Aktie investiert, befänden sich nun 115,567 DuPont de Nemours-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DuPont de Nemours-Papiers auf 73,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.517,28 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,83 Prozent verringert.
Der DuPont de Nemours-Wert an der Börse wurde auf 30,83 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
