AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Prognosesenkung unter Druck
Werte in diesem Artikel
NEW YORK/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Prognosesenkung von Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) hat die Papiere des Reifenherstellers am Montagabend belastet. Wie die Franzosen nach dem Börsenschluss in Europa mitteilten, soll das operative Ergebnis in diesem Jahr bei 2,6 bis 3 Milliarden Euro liegen statt ursprünglich angepeilt mehr als 3,4 Milliarden.
Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine von Michelin fielen um mehr als 5 Prozent. In Nordamerika sank der Umsatz von Michelin im ersten Geschäftsquartal um annähernd zehn Prozent, hieß es vom Unternehmen.
Die Papiere des Michelin-Konkurrenten Continental gerieten nach der Nachricht ebenfalls unter Druck und gaben auf Tradegate nachbörslich zum Xetra-Schluss um mehr als 1 Prozent nach./ajx/jha/
