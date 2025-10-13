DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.287 +1,2%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.672 +2,1%Bitcoin99.112 -0,2%Euro1,1576 -0,3%Öl63,51 +2,3%Gold4.106 +2,2%
AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Prognosesenkung unter Druck

13.10.25 18:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
56,64 EUR -0,42 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Prognosesenkung von Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) hat die Papiere des Reifenherstellers am Montagabend belastet. Wie die Franzosen nach dem Börsenschluss in Europa mitteilten, soll das operative Ergebnis in diesem Jahr bei 2,6 bis 3 Milliarden Euro liegen statt ursprünglich angepeilt mehr als 3,4 Milliarden.

Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine von Michelin fielen um mehr als 5 Prozent. In Nordamerika sank der Umsatz von Michelin im ersten Geschäftsquartal um annähernd zehn Prozent, hieß es vom Unternehmen.

Die Papiere des Michelin-Konkurrenten Continental gerieten nach der Nachricht ebenfalls unter Druck und gaben auf Tradegate nachbörslich zum Xetra-Schluss um mehr als 1 Prozent nach./ajx/jha/

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyDeutsche Bank AG
08.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) OutperformBernstein Research
24.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) OutperformBernstein Research
24.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyUBS AG
18.08.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.06.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.04.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital
01.07.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderperformJefferies & Company Inc.
29.05.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderperformJefferies & Company Inc.
25.04.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital

