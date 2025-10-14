OTS: PAIR Finance GmbH / KI-Fintech PAIR Finance expandiert nach Italien mit ...
KI-Fintech PAIR Finance expandiert nach Italien mit Büro in Mailand
(FOTO)
Berlin/Mailand (ots) -
- Italien als drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone bietet erheblichen Raum
für Innovation und Expansion im Digitalinkasso
- Bereits zum Start setzen Unternehmen unterschiedlicher Branchen auf PAIR
Finance
- Neues Büro in Mailand ermöglicht gezielten Ausbau der Geschäftsentwicklung und
festigt lokale Präsenz im strategischen Markt
PAIR Finance, Europas führende digitale Inkassoplattform, hat seine Expansion
nach Italien bekannt gegeben. Der Markteintritt folgt auf den Erfolg des
Unternehmens in zehn europäischen Ländern und markiert den bereits erwarteten
Start in Italien. Im Zuge der Expansion hat PAIR Finance eine eigene
Zweigniederlassung in Mailand eröffnet, um eine optimale Betreuung italienischer
Mandanten sicherzustellen.
Strategischer Markt im Wandel
Italien ist als drittgrößte Wirtschaft der Eurozone von hoher strategischer
Bedeutung. Der italienische Inkassomarkt ist traditionell stark von regionalen
Unterschieden und bürokratischen Hürden geprägt. Die Durchsetzung offener
Forderungen erfolgt häufig über langwierige Gerichtsverfahren und papierbasierte
Prozesse, was Unternehmen und Verbraucher*innen gleichermaßen belastet. Digitale
Lösungen sind bislang nur punktuell etabliert. Insbesondere bei der Bearbeitung
von zahlreichen Kleinstforderungen bis 500 Euro fehlt es häufig an schnellen und
automatischen Prozessen.
Stephan Stricker, CEO und Gründer der PAIR Finance Group sagt: "Wir wollen die
Inkassobranche Europas verändern und Italien ist ein wichtiger Baustein unserer
Wachstumsstrategie. Deshalb freuen wir uns darauf, italienische Unternehmen mit
hoch-transaktionalen Forderungen zu unterstützen und deren Potenzial voll
auszuschöpfen. Genau hier liegen unsere Stärken, wie der Blick auf vergleichbare
Märkte zeigt. Die Nachfrage nach effizienten und kundenorientierten Ansätzen ist
enorm, sowohl von internationalen als auch von Unternehmen vor Ort. Dass wir
direkt mit zehn Mandanten aus unterschiedlichen Branchen starten, unterstreicht
das große Vertrauen in unser Modell."
Moderne Lösungen und klare Abgrenzung zu traditionellen Anbietern
PAIR Finance bietet Unternehmen und Verbraucher*innen moderne, KI-basierte
Kommunikations- und Bezahllösungen, die auf fortschrittlicher Datenanalyse und
Verhaltenswissenschaften beruhen. Das Unternehmen arbeitet bereits mit namhaften
Partnern wie dem Onlinehändler Zalando zusammen. Ein Drittel des Teams ist in
den Bereichen Technologie und Behavioural Science auf Innovation und
maßgeschneiderte Ansprache spezialisiert. Die eigens entwickelte Plattform von
PAIR Finance verarbeitet mehr als 10 Milliarden Datenpunkte und analysiert
30.000 Kommunikationsstrategien, um jede Nachricht individuell und
lösungsorientiert zu gestalten. Flexible, lokal beliebte Zahlungsmethoden wie
Bancomat Pay sowie eine Kommunikation, die auf regionale Besonderheiten
Rücksicht nimmt, sind zentrale Bestandteile des Ansatzes.
Im Unterschied zu traditionellen Inkassounternehmen legt PAIR Finance besonderen
Wert auf respektvolle, faire und vor allem sehr personenbezogene Kommunikation,
mit dem Ziel, Verbraucher*innen schneller zu sensibilisieren und gemeinsam mit
ihnen eine einvernehmliche Lösung zu finden, bevor rechtliche Schritte überhaupt
notwendig werden. Dieser hoch personalisierte Ansatz führt zu signifikant
höheren Rückführungsquoten, im Schnitt rund 15 Prozent mehr als bei klassischen
Anbietern, sowie zu schnellerem Forderungsausgleich und einer
überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit.
Von Bargeld zu KI: Italiens digitale Transformation
Italien hat in den vergangenen Jahren große Fortschritte bei der Digitalisierung
erzielt: Die Glasfaserabdeckung liegt inzwischen bei über 70 % und damit auf
EU-Niveau, während laut Banca d'Italia im Jahr 2024 erstmals mehr als 60 % aller
Transaktionen bargeldlos abgewickelt wurden. Beim Einsatz von Künstlicher
Intelligenz in Unternehmen weist Italien bisher eine begrenzte Dynamik auf: Laut
Europäischer Kommission nutzten im Jahr 2024 rund 5 % der italienischen
Unternehmen Künstliche Intelligenz - und damit weniger als der europäische
Durchschnitt von 8%.
PAIR Finance möchte diese Entwicklung aktiv vorantreiben, indem es Unternehmen
und Verbraucher*innen mit innovativen, KI-basierten Lösungen hilft,
Forderungsmanagement effizienter, transparenter und kundenorientierter zu
gestalten.
Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter:
https://pairfinance.com/en/media-kit-italy/
Über PAIR Finance
PAIR Finance ist ein führendes Fintech für Digitalinkasso und
Forderungsmanagement. Das Unternehmen verändert die Inkassoindustrie mit seiner
nachhaltig digitalen, effizienten und kundenorientierten Ausrichtung. Mithilfe
von Künstlicher Intelligenz, Verhaltenspsychologie und Data Science setzt PAIR
Finance einen neuen Standard im Inkasso, der Geschäftskund*innen und
Verbraucher*innen gleichermaßen unterstützt. Mehr als 600 Unternehmen
unterschiedlicher Branchen arbeiten erfolgreich mit der Inkassolösung für das
digitale Zeitalter. Das schnell wachsende Unternehmen, das 2016 in Berlin
gegründet wurde, hat mit Pollen Street einen renommierten Private
Equity-Investor an seiner Seite. PAIR Finance zählt an den
Unternehmensstandorten Amsterdam, Berlin, Stockholm, Warschau, Wien, Zürich und
Mailand mehr als 250 erfahrene Mitarbeiter*innen (FTE) und wird von Gründer und
CEO Stephan Stricker geführt.
Website: http://www.pairfinance.com/ I LinkedIn: linkedin.com/pairfinance
(https://www.linkedin.com/company/pair-finance/?viewAsMember=true)
Pressekontakt:
Denise Schoenherr
Corporate Communications
PAIR Finance Group
Knesebeckstraße 62-63
D-10719 Berlin
T: +49 (0)30 1208790 05
E: mailto:media@pairfinance.com
https://pairfinance.com
