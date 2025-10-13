BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Vormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 42,73 EUR.
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 42,73 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 42,80 EUR. Bei 42,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 112.874 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,86 Prozent hinzugewinnen. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,47 Prozent.
Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,11 EUR für die BASF-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 11.07.2025. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,55 EUR je BASF-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|BASF Hold
|Warburg Research
|09:16
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
