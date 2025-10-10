BASF Aktie News: BASF verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 42,95 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der BASF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 42,95 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 43,07 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 42,89 EUR. Mit einem Wert von 42,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59.132 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,20 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 14,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je BASF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 47,00 EUR angegeben.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15,77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

BASF-Aktie dennoch schwächer: Bernstein Research bescheinigt Outperform

So schätzen die Analysten die Zukunft der BASF-Aktie ein