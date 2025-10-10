DAX24.630 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1579 +0,1%Öl64,91 -0,5%Gold3.992 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht
Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Kursentwicklung

BASF Aktie News: BASF verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

10.10.25 09:27 Uhr
BASF Aktie News: BASF verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Die Aktie von BASF hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 42,95 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,45 EUR 0,46 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der BASF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 42,95 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 43,07 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 42,89 EUR. Mit einem Wert von 42,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59.132 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,20 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 14,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je BASF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 47,00 EUR angegeben.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15,77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

BASF-Aktie dennoch schwächer: Bernstein Research bescheinigt Outperform

So schätzen die Analysten die Zukunft der BASF-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BASF

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
08.10.2025BASF OutperformBernstein Research
06.10.2025BASF KaufenDZ BANK
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025BASF NeutralUBS AG
02.10.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025BASF OutperformBernstein Research
06.10.2025BASF KaufenDZ BANK
02.10.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.10.2025BASF NeutralUBS AG
02.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025BASF NeutralUBS AG
23.09.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen