BASF verkauft 60 Prozent des Lackgeschäfts für 5,8 Mrd Euro an Carlyle
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--BASF trennt sich von der Mehrheit an seinem Lackgeschäft. Fonds, die von der US-Investmentgesellschaft Carlyle verwaltet werden, übernehmen 60 Prozent der Anteile an der Sparte Coatings, wie der Chemieriese in Ludwigshafen mitteilte. BASF bleibt mit 40 Prozent beteiligt. Der Unternehmenswert wurde auf 7,7 Milliarden Euro festgelegt. Bei Abschluss der Transaktion, der im zweiten Quartal nächsten Jahres erwartet wird, sollen BASF vor Steuern 5,8 Milliarden Euro zufließen.
Der Zuschlag für Carlyle kommt nicht überraschend. Anfang Oktober hatten Insider bereits gesagt, der US-Investor habe andere Bieter aus dem Rennen geworfen. Carlyle werde eng mit dem Management zusammenarbeiten und das zukünftige Wachstum des Geschäfts durch Investitionen in kommerzielle Kompetenzen, die Innovationspipeline und Organisationsstruktur zur Stärkung der Kundenorientierung unterstützen.
BASF zählte die Sparte Coatings, die mit gut 10.300 Beschäftigten Autolacke und Oberflächentechnik herstellt und einen Jahresumsatz von zuletzt 3,8 Milliarden Euro erzielt, seit dem vergangenen Jahr nicht mehr zum Kerngeschäft. BASF nannte den Teilverkauf einen wichtigen Schritt, um den Wert des Geschäfts herauszustellen.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
October 10, 2025 07:34 ET (11:34 GMT)
Übrigens: Carlyle Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|02.10.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|BASF Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen