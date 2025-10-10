DAX24.621 ±0,0%Est505.627 ±0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,86 +1,9%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.026 -0,2%Euro1,1576 +0,1%Öl64,28 -1,5%Gold3.987 +0,3%
BASF verkauft 60 Prozent des Lackgeschäfts für 5,8 Mrd Euro an Carlyle

10.10.25 13:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,96 EUR -0,03 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carlyle Group
50,63 EUR -0,90 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--BASF trennt sich von der Mehrheit an seinem Lackgeschäft. Fonds, die von der US-Investmentgesellschaft Carlyle verwaltet werden, übernehmen 60 Prozent der Anteile an der Sparte Coatings, wie der Chemieriese in Ludwigshafen mitteilte. BASF bleibt mit 40 Prozent beteiligt. Der Unternehmenswert wurde auf 7,7 Milliarden Euro festgelegt. Bei Abschluss der Transaktion, der im zweiten Quartal nächsten Jahres erwartet wird, sollen BASF vor Steuern 5,8 Milliarden Euro zufließen.

Wer­bung

Der Zuschlag für Carlyle kommt nicht überraschend. Anfang Oktober hatten Insider bereits gesagt, der US-Investor habe andere Bieter aus dem Rennen geworfen. Carlyle werde eng mit dem Management zusammenarbeiten und das zukünftige Wachstum des Geschäfts durch Investitionen in kommerzielle Kompetenzen, die Innovationspipeline und Organisationsstruktur zur Stärkung der Kundenorientierung unterstützen.

BASF zählte die Sparte Coatings, die mit gut 10.300 Beschäftigten Autolacke und Oberflächentechnik herstellt und einen Jahresumsatz von zuletzt 3,8 Milliarden Euro erzielt, seit dem vergangenen Jahr nicht mehr zum Kerngeschäft. BASF nannte den Teilverkauf einen wichtigen Schritt, um den Wert des Geschäfts herauszustellen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 07:34 ET (11:34 GMT)

