BASF Aktie
Marktkap. 37,89 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 53 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwoch in einem Ausblick auf den Quartalsbericht der Ludwigshafener noch einmal an. An der Anlagestory habe sich nichts geändert, betonte sie./ag/edh
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,39 €
|Abst. Kursziel*:
19,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,98%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
