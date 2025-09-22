DAX 23.661 +0,6%ESt50 5.458 +0,3%Top 10 Crypto 15,60 -0,7%Dow 46.382 +0,1%Nas 22.789 +0,7%Bitcoin 95.898 +0,4%Euro 1,1790 -0,1%Öl 66,28 -0,4%Gold 3.756 +0,3%
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
BASF Aktie

Marktkap. 38,27 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Jefferies & Company Inc.

BASF Hold

09:21 Uhr
BASF Hold
BASF
42,50 EUR 0,17 EUR 0,40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan kappte seine operativen Ergebnisschätzungen ab 2026 im Schnitt um 8 Prozent. Er begründete dies am Montag mit einer Kombination aus schwachen Endmärkten, niedriger Profitabilität im Geschäft mit Basischemikalien und vermutlich geringem Schub aus der China-Produktion./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Hold

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
42,52 €		 Abst. Kursziel*:
5,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
42,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,88%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

09:21 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.25 BASF Kaufen DZ BANK
17.09.25 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 BASF Hold Warburg Research
15.09.25 BASF Neutral UBS AG
mehr Analysen

