NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan kappte seine operativen Ergebnisschätzungen ab 2026 im Schnitt um 8 Prozent. Er begründete dies am Montag mit einer Kombination aus schwachen Endmärkten, niedriger Profitabilität im Geschäft mit Basischemikalien und vermutlich geringem Schub aus der China-Produktion./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

