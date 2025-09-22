BASF Aktie
Marktkap. 38,27 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan kappte seine operativen Ergebnisschätzungen ab 2026 im Schnitt um 8 Prozent. Er begründete dies am Montag mit einer Kombination aus schwachen Endmärkten, niedriger Profitabilität im Geschäft mit Basischemikalien und vermutlich geringem Schub aus der China-Produktion./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
42,52 €
|Abst. Kursziel*:
5,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
42,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,88%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
