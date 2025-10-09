BASF Aktie News: BASF am Mittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 43,44 EUR.

Das Papier von BASF konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 43,44 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,78 EUR aus. Bei 43,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 379.227 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,75 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 13,90 Prozent wieder erreichen.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,00 EUR.

BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,12 Prozent zurück. Hier wurden 15,77 Mrd. EUR gegenüber 16,11 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,55 EUR je BASF-Aktie.

