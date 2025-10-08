DAX24.429 +0,2%Est505.624 +0,2%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto17,00 -0,5%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1614 -0,4%Öl66,00 +0,4%Gold4.037 +1,3%
BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittwochvormittag südwärts

08.10.25 09:28 Uhr
Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 43,63 EUR.

Die BASF-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 43,63 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 43,47 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,58 EUR. Bisher wurden heute 52.659 BASF-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 14,28 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je BASF-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,00 EUR für die BASF-Aktie.

Am 11.07.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,11 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 22.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

