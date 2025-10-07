DAX24.391 +0,1%Est505.613 -0,3%MSCI World4.336 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.841 -0,4%Bitcoin104.563 -1,9%Euro1,1673 -0,3%Öl65,25 -0,4%Gold3.989 +0,7%
Blick auf BASF-Kurs

BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

07.10.25 16:09 Uhr
BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

07.10.25 16:09 Uhr

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 44,01 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 44,01 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 44,30 EUR. Bei 44,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 836.494 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,11 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 15,02 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 47,00 EUR angegeben.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 2,55 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie fällt: Wohl kurz vor Verkauf der Lacke-Sparte an Carlyle

BASF-Analyse: So bewertet DZ BANK die BASF-Aktie

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

