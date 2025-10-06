BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 43,74 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 43,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 43,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,21 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 2.590.333 Aktien.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 20,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,49 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,00 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 11.07.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,55 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der BASF-Aktie ein

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

BASF-Aktie in Grün: Prüfung von strategischen Optionen für Futtermittel-Enzymgeschäft